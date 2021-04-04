Malatya Milletevkili Kahtalı'dan tepki! Hodri meydan

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili 103 emekli amiral gece yarısı bir bildiri yayınladı. Skandal bildiriye tepkiler çığ gibi büyürken, konuya ilişkin bir tepki de AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'dan geldi. Kahtalı, 103 amiralin bir zamanlar giydikleri üniformayı darbe çığırtkanlığı yaparak, kirlettiklerini vurguladı.

VESAYETÇİ HADSİZLER

Bildirinin yok hükmünde olduğunu söyleyen Milletvekili Kahtalı, "103 emekli had bilmezin yayınladığı bu skandal bildiriyi kendilerine telin ediyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkes şunu bilmelidir ki, milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur. Bugüne kadar nasıl bu darbe meraklıları ile mücadele ettiysek, bundan sonra mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜYEN TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER

Darbe sevicilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da heveslerinin kursaklarında kalacağını dikkat çeken milletvekili Hakan Kahtalı, "Belli ki bazı apoletliler 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Eski Türkiye sevdalısı vesayetçi bu hadsizler, ayaklarımızın altında olan sözde bir bildiri ile akıllarınca siyasete ve millete ayar vermeye çalışıyorlar. Dış güçlerin ezik uzantıları şunu iyi bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyüyen Türkiye'nin önünü kesemeyecekler. Artık gücünü milletten alan bir Türkiye var. Bu aziz millet, darbe meraklılarına 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha en güçlü cevabı vermeye hazırdır. Hodri meydan!" açıklamasında bulundu.