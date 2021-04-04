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Giriş Tarihi: 4.4.2021 17:16

MHP’li Öztürk’ten emekli amirallere sert tepki

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MHP’li Öztürk’ten emekli amirallere sert tepki

(MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, resmi Twitter hesabı üzerinden 103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış olduğu bildiriye sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türk demokrasisinin zaman zaman darbe girişimleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığını, son olarak 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kalkışanların da bizzat Türk Milleti tarafından derslerini aldıklarını ifade etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, "Türk demokrasisi doğrudan veyahut dolaylı olarak darbe girişimlerinden sıklıkla zarar görmüş ve akamete uğramıştır. Son olarak 15 Temmuz'daki kalkışma bastırılmış ve Türk milleti, kimden gelirse gelsin darbeye izin vermeyeceğini iradesiyle göstermiştir," dedi.

"Bünyesindeki müstevlilerden kurtulan Türk ordusunun, Türk milletinin emrinde, kanunlara muvafık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurtiçinde ve gönül coğrafyamızda kendisine verilen vazifeleri yerine getirmektedir," diyen MHP'li Öztürk açıklamasında, "Gerek Suriye'de gerekse Karabağ'da ve Libya'da kısacası görev aldığı her yerde büyük çaba sarf eden Mehmetçiklerin motivasyonunu düşürmek, düşmana hizmet etmek demektir. Mezkûr eski askerlerin de bildirisi bu kabilden değerlendirilmelidir," ifadelerine yer verdi.

Türk devletinin ve milletinin zor günler yaşadığı bu kritik süreçte yapılan vesayet makyajlı, darbe imalı ve aba altından sopa gösteren bu açıklamayı demokrasi adına lanetlediğini belirten MHP MDK Başkanı, Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, açıklamasını şöyle tamamladı: "Artık bildirilerle ayar verilen bir Türk demokrasisi olmadığını herkes öğrenmelidir. Bağımsız Türk yargısı, fitneden başka bir şey üretmeyen ve Türk ordusunun moral motivasyon kabiliyetine dil uzatan bu bildiri karşısında üzerine düşeni yapmalıdır. Aksi halde Liderimizin de ifade ettikleri gibi, taviz veya gecikmenin bedeli ağır olacaktır."

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MHP’li Öztürk’ten emekli amirallere sert tepki
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