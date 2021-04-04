Miras yüzünden 72 yaşındaki abisini öldürdü yeğenini ağır yaraladı

Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, şüpheli Turhan Özdemirel'in kardeşi ve yeğenlerini miras kavgası yüzünden yanında getirdiği silahla ateş ederek dehşet saçmıştı. Açılan ateş sonucu Ramazan Özdemirel(72) ile oğlu Kerim Özdemirel, torunları Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel yaralandı. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ramazan Özdemirel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, Ramazan Özdemir'in oğlu Kerim Özdemir'in beyin ölümü gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis ekipleriyse kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cİnayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde 68 yaşındaki Turhan Özdemirel'İ 2 Nisan Cuma günü saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi.