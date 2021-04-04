Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da korkunç olay! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 5.4.2021 00:18 Son Güncelleme: 5.4.2021 00:20

'da korkunç olay! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla'da korkunç olay! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

’nın ilçesinde, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Melisa K., (25), tartıştığı eşi Burkan K’yı (28) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan genç kadın, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Muğla'daki olay, Dalaman'ın Altıntaş mahallesinde meydana geldi. Dalaman Selüloz-Kağıt-Karton Entegre Tesisleri'nde çalışan Melisa K., mesai bitiminin ardından evine gitti. Kısa bir süre sonra Melisa K., ile oto tamircisi eşi Burhan K., arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

EKMEK BIÇAĞINI KOCASININ GÖĞSÜNE SAPLADI

Genç kadın mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin göğsüne sapladı. Melisa K.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan K., , doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Melisa K.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da korkunç olay! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA