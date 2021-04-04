Muğla'da korkunç olay! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Muğla'daki olay, Dalaman'ın Altıntaş mahallesinde meydana geldi. Dalaman Selüloz-Kağıt-Karton Entegre Tesisleri'nde çalışan Melisa K., mesai bitiminin ardından evine gitti. Kısa bir süre sonra Melisa K., ile oto tamircisi eşi Burhan K., arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

EKMEK BIÇAĞINI KOCASININ GÖĞSÜNE SAPLADI

Genç kadın mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin göğsüne sapladı. Melisa K.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan K., , doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Melisa K.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.