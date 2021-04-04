O anneye 20 yıl hapis cezası istendi

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan Nurcan Serçe'nin, kızı D.S'yi öldüresiye dövdüğü ve boğmaya çalıştığı video görüntüleri sosyal medyaya düşünce büyük tepki topladı. Sosyal medyada Serçe'nin tutuklanması için hashtagler açılırken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Savcılılığının talimatları doğrultusunda önce Nurcan Serçe'yi sonrada onun erkek arkadaşı olan ve kendi çocuklarını dövmesi için kışkırttığı ileri sürülen H.B'yi gözaltına aldı.

20 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası, Serçe ve erkek arkadaşı H.B sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı. Öte yandan Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı bitirdi. Hazırlanan iddianamede, anne için 'çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan, anneyi çocuklarını dövmesi için kışkırttığı ileri sürülen H.B için ise 'çocuğu öldürmeye azmettirmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet istendi. Ama suç teşebbüste kaldığı için Cumhuriyet Savcısı her ikisinin de 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.Olayla ilgili davaya önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.