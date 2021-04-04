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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Oğlunu öldürüp gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı

Oğlunu öldürüp gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı
Zonguldak'ta oğlunu öldürdükten sonra ormanlık alana gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Aydın Z'den (32), 2020 Aralık ayından bu yana haber alınamamasına rağmen hakkında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine inceleme başlattı. Şahsın öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşan ekipler, baba A.Z. (55) ile üvey anneyi gözaltına aldı. Zanlı A.Z'nin, ifadesinde, oğlunu öldürdükten sonra gömdüğü yeri söylemesi üzerine jandarma ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alanda çalışma başlattı. Aydın Z'nin cesedi, tarif edilen alanda bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Katil zanlısı babanın, oğlunu soran komşularına Manisa'ya çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi.
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Oğlunu öldürüp gömen baba ile üvey anne gözaltına alındı
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