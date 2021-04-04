Okey partisine polis baskını 63 kişiye 200 bin lira ceza

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kafede sokağa çıkma kısıtlamasına ve koronavirüs yasaklarına rağmen oyun oynatılarak nargile içildiği ihbarı üzerine hareket geçti. İçeriye giren polis ekipleri, nargile içerek oyun oynayan bir grupla karşılaştı. Polis, kafede bulunanların kimliklerini tek tek topladı. Polisin baskın yaptığı sırada kafede bulunanların oyun oynamaya ve nargile içmeye devam ettiği görüldü.

200 BİN 340 LİRA CEZA KESİLDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasına ve koronavirüs yasaklarına uymayarak kapalı olması gereken mekânda oyun oynayan ve nargile içen 63 kişiye kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 200 bin 340 lira para cezası kesildi. Yasağa rağmen kapalı olması gereken işyerini açan işletme sahiplerine de ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.