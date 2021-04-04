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Giriş Tarihi: 4.4.2021 12:48

Otomobilden çıkanlar polisleri bile şaşırttı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Otomobilden çıkanlar polisleri bile şaşırttı

’de Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilden çıkanlar polisleri bile şaşırttı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 balta, 2 kama, bir neşter, çok sayıda çakmak ve uyuşturucu madde bulundu.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki Orhan Bey Sokak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekipler otomobildeki Ü.A, G.D. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan detaylı aramada, kullanıma hazır 2 uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, ruhsatsız 3 tabanca, 2 balta, 2 kama, bir neşter, çok sayıda çakmak ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.K'nin Soma 1. Asliye Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.

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Otomobilden çıkanlar polisleri bile şaşırttı
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