Pandeminin merkezi Samsun’da pes dedirten görüntü! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!



Saatlerce araç kuyruğunda bekleyen bazı sürücüler, şunları söyledi: "1 saatten beri kuyruktayız. OMÜ Tıp Fakültesinden geliyoruz. Bunaldık kan beynimize çıktı." "Ben işime gideceğim. 40 dakika önce araç kuyruğuna girdim. 40 dakikada 100 metre ilerleyebildik. İşe gitmem lazım. Bu nasıl bir rezillik. Ben restoran işletiyorum. Restoranıma gitmem gerekiyor. Bu kadar kalabalığın neden yola çıktığını bilemem."

"40 dakikadır kuyrukta bekliyorum. Arkada 1-1.5 saattir bekleyenler var. Yazıktır bu insanlara. 'Neden trafikte bu kadar araba var?' O da güzel bir soru.