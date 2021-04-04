Piknikte kaybolan çocuk ırmakta ölü bulundu

Antalya Manavgat'ta, ailesiyle piknik yaparken kaybolan down sendromlu 10 yaşındaki Rafettin Uğur Çimen, ırmakta ölü bulundu. Boynuzlubük mevkisine piknik yapmaya giden Fatmana ve Osman Ali Çimen, bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını bölgede aramaya başladı. Çift, çocuklarının yakınlardaki Köprüçay Irmağı'na düşmüş olabileceğinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, su yüzeyi ve altında arama çalışması gerçekleştirdi. Çocuğun ailesi, çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.Talihsiz çocuk, kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıda rafting tesisi çalışanları tarafından ırmağın yüzeyinde dala takılmış şekilde ölü bulundu. Botla kıyıya çıkartılan çocuğun cenazesi, Adli Tıp'a gönderildi. Rafettin Uğur'un ağabeyi Ali Çimen, "Kardeşimle aynı ismi taşıyan babamın kuzeni Rafettin Çimen de aynı ırmakta boğuldu" dedi. AA