Polis yakalamaktan bıktı, o kolunu bacağını kırmaktan bıkmadı

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde geçtiğimiz mayıs ayında bir eve düzenlenen kumar baskınında polisten kaçmaya çalışırken kolunu kıran ve Davutuoğlu'nun Çanakkale'ye yaptığı ziyarette apar topar görevden alınan Gelecek Partisi eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polisin düzenlediği yeni kumar operasyonda bu kez de bacağını kırdı. Operasyonda 12 kişi suçüstü yakalanırken, birinci kattan aşağı atlayarak bacağını kıran Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım'ın il başkanlığı görevinden alınmasına karşın İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinen getirildiği öğrenildi.

YİNE CAMDAN ATLADI

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz mayıs ayında bir apartman dairesinde yine kumar oynandığı ihbarı üzerine apartmana baskın düzenledi. Baskında; evde kurulan masalarda kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalanırken, polis geçtiğimiz Mayıs ayında olduğu gibi bu kez de bir kişinin camdan atladığını tespit etti.

PİŞKİN BAŞKAN

Polis, yerde yatan kişinin geçtiğimiz Mayıs ayında kumar operasyonundan kaçmaya çalışırken kolunu kıran Gelecek Partisi eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım olduğunu görünce şaşkına döndü. Yıldırım'ın geçen sefer kolunu kırdığı pencereden atlamayıp bu kez arka pencereden atlaması dikkat çekti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yerde acı ile kıvranan Yıldırım, olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırılırken yapılan ilk incelemede Yıldırım'ın bacağının üç yerinden kırıldığı tespit edildi. Daha önceki baskında "kumar oynamıyordum, çay içiyordum" diyen başkan Yıldırım'ın yine aynı savunmayı yaptığı ortaya çıktı.

CEZA YAĞDI

Aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu M.A, S.G, Ş.Ç, A.B, H.K, M.T, M.P, A.O.I, H.Y, Z.G, H.G. adlı toplam 12 kişiye; "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılırken, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 12 kişiye 52 bin 500 TL idari para cezası kesildi.