Sahte basım merkezine operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y. isimli şüphelinin kendisiyle irtibatta bulunan başta terör örgütü üyeleri olmak üzere birçok kişi adına sahte belge düzenlediğini tespit etti. Konu hakkında inceleme başlatan jandarma, E.Y.'nin Kartal'da bulunan dairesinde basım yaptığını ve sahte belgeleri de buradan teslim ettiğini belirledi.

EV DEĞİL MATBAA MERKEZİ

Şüphelinin Kartal'daki adresini tespit eden jandarma; operasyon için düğmeye bastı. E.Y.'nin, adeta matbaa merkezine dönüştürülmüş evinde aramalarda bulunan ekipler; 500 adet eski tip nüfus cüzdanı, 500 adet eski tip sürücü belgesi, 250 adet araç ruhsatı, bir bilgisayar, bir yazıcı, bir soğuk damga makinesi, bir PVC kaplama makinesi ve çok sayıda baskı yapımında kullanılan malzemeye el koydu. Evde bulunan E.Y. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü üyeleri için sahte kimlik ve sürücü belgesi imal ederek resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.