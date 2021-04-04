Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sahte basım merkezine operasyon
Giriş Tarihi: 4.4.2021 09:02

Sahte basım merkezine operasyon

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sahte basım merkezine operasyon

Kartal’da başta terör örgütü üyeleri olmak üzere birçok kişi için sahte nüfus cüzdanı, kimlik ve ehliyet basımı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda çok sayıda sahte belge ve kart ele geçirilirken resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen E.Y. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y. isimli şüphelinin kendisiyle irtibatta bulunan başta terör örgütü üyeleri olmak üzere birçok kişi adına sahte belge düzenlediğini tespit etti. Konu hakkında inceleme başlatan jandarma, E.Y.'nin Kartal'da bulunan dairesinde basım yaptığını ve sahte belgeleri de buradan teslim ettiğini belirledi.

EV DEĞİL MATBAA MERKEZİ

Şüphelinin Kartal'daki adresini tespit eden jandarma; operasyon için düğmeye bastı. E.Y.'nin, adeta matbaa merkezine dönüştürülmüş evinde aramalarda bulunan ekipler; 500 adet eski tip nüfus cüzdanı, 500 adet eski tip sürücü belgesi, 250 adet araç ruhsatı, bir bilgisayar, bir yazıcı, bir soğuk damga makinesi, bir PVC kaplama makinesi ve çok sayıda baskı yapımında kullanılan malzemeye el koydu. Evde bulunan E.Y. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü üyeleri için sahte kimlik ve sürücü belgesi imal ederek resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte basım merkezine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA