Sakarya’da suça geçit verilmiyor

Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin (KOM) son 1 ayda yürüttüğü operasyonların bilançosu açıklandı. KOM martta kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik 23 operasyon yaptı. Operasyonlarda 132 bin 600 adet makaron, 68 bin 800 adet dolu makaron, 100 paket gümrük kaçağı sigara, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 67 paket kilogramlık bandrolsüz gümrük kaçağı tütün mamulü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 162 adet fişek ele geçirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 11 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Çeşitli suçlardan aranması olan 19 şahıs yakalandı. Öte yandan 1 pet su şişelerine doldurulmuş 16 buçuk litre kaçak alkol ele geçirildi. İHA