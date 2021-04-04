Şanlıurfa'da feci olay! 17 yaşındaki bir genç silahla intihar etti

Şanlıurfa'daki olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Durmuş Mahallesi'nde meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 17 yaşındaki İsmail K. isimli genç ikametinde ateşli silah kullanarak intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşlar evine girdiklerinde İsmail K.'yı kanlar içinde buldu. Durumu gören yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler İsmail K.'nın öldüğünü tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra olay yerine gelen jandarma olay yeri ekibinin ve savcının incelemesinin ardından İsmail K'nın cenazesi Ceylanpınar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.