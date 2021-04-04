Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisinin evinde yakalandı
Giriş Tarihi: 4.4.2021 11:59

Sevgilisinin evinde yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sevgilisinin evinde yakalandı

'da 4 yıl önce Rıdvan Demir’in uzun namlulu silahla öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Yaşar İncesoy sevgilisinin evinde yakalandı. Evde yapılan aramada Uzi marka silah ele geçirilirken, Yaşar İncesoy tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 2017 yılında Rıdvan Demir'in uzun namlulu silahla öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Yaşar İncesoy'un sevgilisi Damla E.'nin evinde saklandığını ve yanında uzi marka silah olduğunu belirledi. Hiç zaman kaybetmeyen ekipler adrese baskın düzenledi.

Baskında zanlının sevgilisi ve evde bulunan arkadaşı Muhammet B. polise mukavemet gösterdi. Polis Yaşar İncesoy ile birlikte sevgilisi ve arkadaşını gözaltına aldı. Evde yapılan aramada elbise dolabında silah bulundu. Yaşar İncesoy ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen İncesoy tutuklanırken, sevgilisi ve arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Yaşar İncesoy

ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisinin evinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA