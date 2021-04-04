Sevgilisinin evinde yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 2017 yılında Rıdvan Demir'in uzun namlulu silahla öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Yaşar İncesoy'un sevgilisi Damla E.'nin evinde saklandığını ve yanında uzi marka silah olduğunu belirledi. Hiç zaman kaybetmeyen ekipler adrese baskın düzenledi.

Baskında zanlının sevgilisi ve evde bulunan arkadaşı Muhammet B. polise mukavemet gösterdi. Polis Yaşar İncesoy ile birlikte sevgilisi ve arkadaşını gözaltına aldı. Evde yapılan aramada elbise dolabında silah bulundu. Yaşar İncesoy ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen İncesoy tutuklanırken, sevgilisi ve arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Yaşar İncesoy