Sınava genç kalan Beyza’nın imdadına polis yetişti

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları için bugün yurt geleninde sınav düzenlendi. Beyza A. da evinden çıkıp sınava gireceği Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü'ndeki Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ne gitmek için kent merkezindeki durakta otobüs beklemeye başladı. Beyza A., otobüsün gelmemesi üzerine sınava geç kalacağını anlayınca devriye görevi yapan trafik polislerinden yardım istedi.

Üniversite adayı kızın isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, Beyza A.'yı sınava gireceği fakülteye götürdü. Sınava yetiştiği için polislere teşekkür eden Beyza A., 'Aylardır bu sınava hazırlanıyordum. Sabah sınava girmek için evden çıktım. Otobüsün gelmesi de gecikince trafik polislerimizden yardım istedim. Onlarda benim teklifimi ikiletmeden kabul ettiler. Bundan dolayı çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Beni sınava yetiştirdiler. Çok mutluyum. Sınava yetişemeseydim çalışmaların boşa gidecekti' dedi.