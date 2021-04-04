SON DAKİKA: Doğu Karadeniz’de çay üreticileri kısıtlamadan muaf tutuldular

Son dakika... Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında mayıs ayında üretim sezonu başlıyor. Üreticiler de bahçelerinde gübreleme ve bakım çalışması başlattı. Ancak üreticiler hafta sonu getirilen kısıtlama ile bahçelerinden uzak kaldı. Bunun üzerine çay üretiminin olumsuz etkilenmemesi için üreticiler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ziraat odalarından çiftçi belgesi alan üreticiler, bahçelerinde çalışmayı sürdürdü. Hafta sonu havaların da güzel olmasını fırsat bilen üreticiler, gübre verdi, budama yaptı. Bazı üreticiler ise bahçeleri kazarak sebze ekti. Bahçe temizliği yapan bazı vatandaşlar ise çıkan odunları teleferik yardımıyla evlerine taşıdı.