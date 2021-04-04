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Giriş Tarihi: 4.4.2021 10:21 Son Güncelleme: 4.4.2021 11:01

Son dakika: Doktor ve arkadaşından polislere şok tehditler! "Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim"

DHA
Son dakika: Doktor ve arkadaşından polislere şok tehditler! Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim

Son dakika haberi: Biri doktor, diğeri ilaç mümessili iki arkadaş... Yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi. Akıllara durgunluk veren olay 'da meydana geldi. İddiaya göre alkol alan doktor Özkan V. ile mümessil arkadaşı Çağlar A. gittikleri pizzacıda çalışanlarla kavga etti. İki arkadaş, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polislerle de tartışmaya başladı. Çağlar A. polis memurlarına "Sizi Irak'a Suriye'ye gönderirim" diyerek tehditte bulundu. Alkol muayenesi için hastaneye gönderilen doktor ve mümessil burada da taşkınlık çıkararak hastanedeki eşyalara zarar verdi.

Bir aile sağlık merkezinde görev yapan doktor Özkan V. ile ilaç mümessili Çağlar A., iddiaya göre alkol kullandıktan sonra pizza almak için bir pizzacıya gitti. Doktor ve ilaç mümessili, sipariş verdikleri pizzalar hazırlandığı sırada çalışanlarla tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Pizzacıda çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE TEHDİT: SİZİ IRAK'A, SURİYE'YE GÖNDERİRİM

Olay yerine gelen polis ekipleri ile tartışan ilaç mümessili Çağlar A. polislere, "Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim" diyerek tehditler savurdu.

Polis memuru ise Çağlar A.'nın tehditlerine, "Çok korktum, keşke gitsek" diye cevap verdi.

Doktor ve ilaç mümessili ile polisler arasında yaşanan diyaloglar ve arbede bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Takviye ekiplerin de gelmesiyle polis aracına bindirilen Özkan V. ve Çağlar A. alkol muayenesi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.

Bu sırada hastanede polis ekipleri ile tartışmaya devam eden iki kişi, polis ekiplerine küfür ve hakaret ederek, iddiaya göre hastane içerisindeki eşyalara zarar verdi.

BİR POLİS YARALANDI

Öte yandan, Özkan V. ve Çağlar A.'nın hastane içerisinde kendilerini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine saldırması sonucu ise bir polis hafif şekilde yaralandı.

Saldırının ardından hastaneye çok sayıda polisi ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinin gelmesiyle etkisiz hale getirilen Özkan ve Çağlar A., ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Son dakika: Doktor ve arkadaşından polislere şok tehditler! "Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim"
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