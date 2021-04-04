Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde şok manzara: Restorandan 76 kişi çıktı! Dudak uçuklatan ceza!

Son dakika haberi: Pes dedirten olay adresi İstanbul Şişli'ydi… Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan ve restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerine dün akşam saat 21.30 sıralarında koronavirüs denetimi yapıldı.
Polis, kapalı olması gereken restoranın amacı dışında faaliyet gösterdiğini ve yabancı uyruklu kişilerin de arasında bulunduğu kalabalık bir grubu tespit etti.
Sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığını belirleyen polis, 76 kişiye 263 bin 644 TL idari para cezası uyguladı.