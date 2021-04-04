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Giriş Tarihi: 4.4.2021 16:08 Son Güncelleme: 4.4.2021 16:17

: denetiminde şok manzara: Restorandan 76 kişi çıktı! Dudak uçuklatan ceza!

DHA
Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde şok manzara: Restorandan 76 kişi çıktı! Dudak uçuklatan ceza!

: Şişli’de akılalmaz bir olay yaşandı. denetimleri kapsamında bir restoranın amacı dışında kullanıldığı ve içeride toplam 76 kişinin bulunduğu anlaşıldı. Ekipler, içinde yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu kalabalık gruba toplam 263 bin 644 TL ceza yazdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberi: Pes dedirten olay adresi İstanbul Şişli'ydi… Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan ve restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerine dün akşam saat 21.30 sıralarında koronavirüs denetimi yapıldı.

Polis, kapalı olması gereken restoranın amacı dışında faaliyet gösterdiğini ve yabancı uyruklu kişilerin de arasında bulunduğu kalabalık bir grubu tespit etti.

Sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığını belirleyen polis, 76 kişiye 263 bin 644 TL idari para cezası uyguladı.

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Son dakika haberi: Koronavirüs denetiminde şok manzara: Restorandan 76 kişi çıktı! Dudak uçuklatan ceza!
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