SON DAKİKA HABERİ: Lüks rezidansta akılalmaz hırsızlık! Görüntüleri izleyince şoke oldular!

İçinde kimsenin olmadığını belirledikleri bir dairenin kapısını kredi kartı ile açan şüpheliler, içeride bulunan çelik kasayı yanlarında getirdikleri bavula koydular. Dikkat çekmemek için üç şüpheli olay yerinden ayrılırken, D.T, tek başına içerisinde kasa olan bavul ile rezidanstan ayrıldı. Çelik kasada yaklaşık 100 bin TL değerinde pırlanta, elmas kolye, elmas küpe, çok sayıda altın ve kol saati olduğu öğrenildi.