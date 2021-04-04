Son dakika haberi... Mahruze Keleş SABAH'a konuştu: Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a

SABAH muhabirini eşiyle birlikte kahvaltı sofrasında ağırlayan Keleş, "Kimse beni Erdoğan'dan ayıramaz, ölene kadar oyumu ona vereceğim" diyerek net duruşunu sürdürdü. İmamoğlu'nun biri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte gittiği evini şov kapısına dönüştürdüğü Keleş, SABAH'a şunları söyledi:

ERDOĞAN OLDUKÇA BAŞKA KİMSEYE OY VERMEM

Bana şaka yollu 'Biz sana geliyoruz ama sen yine onu seviyorsun' diyorlar. Gelsinler bizim örfümüz, âdetimizde gelene git demek olmaz. Kapım, sofram gelene sonuna kadar açık. Onları da sevdim ama benim oyum yine Cumhurbaşkanımızın. Erdoğan oldukça ondan başka kimseye oy vermem kimse kusura bakmasın. Ben onlara gördüğüm rüyayı anlattım. 1997'de rüyamda camdan içeri ay, ardından güneş, daha sonra yıldızlar girdi. Yıldızlar bana seslendi 'Kapatma camı Tayyip Erdoğan geliyor.' Bu rüya beni çok etkiledi, hafızama öyle bir kazındı ki o günden sonra onun peşinden hiç ayrılmadım. Ben bunları onlara da söyledim hiçbir şey demediler.