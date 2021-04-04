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Giriş Tarihi: 4.4.2021 11:21

Son dakika: Risk haritasında alarm veriyor! 'da pes dedirten düğün

DHA
Son dakika: Risk haritasında alarm veriyor! Diyarbakır'da pes dedirten düğün

Son dakika bilgisine göre risk haritası verilerine göre alarm veren 'ın Silvan ilçesinin kırsal Altınkum Mahallesi'nde kısıtlama saatinde yapılan düğünde onlarca kişinin kol kola çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika... Diyarbakır'dan gelen bu görüntüler pes dedirtti!

Koronavirüs vaka sayısında artış yaşanan Diyarbakır'da, ilkbaharın gelmesiyle mahalle düğünleri de yapılmaya başlandı. Silvan ilçesine bağlı kırsal Altınkum Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yapılan düğünde bir araya gelen onlarca kişi, maskesiz ve sosyal mesafesiz halay çekti.

Sosyal mesafe ve tedbirlerin uygulanmadığı düğünde çekilen halay, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Son dakika: Risk haritasında alarm veriyor! Diyarbakır'da pes dedirten düğün
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