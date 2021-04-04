Son dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Kızına yaptıklarını sosyal medyada yayınlamıştı...

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAKLAR



Yürütülen soruşturma kapsamında anne ve eşi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede, Nurcan S. 'çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs', Hayrettin B. ise hem olay anını cep telefonuyla kaydettiği hem de anneyi kışkırttığı gerekçesiyle 'çocuğu öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.