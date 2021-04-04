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Giriş Tarihi: 4.4.2021 12:13 Son Güncelleme: 4.4.2021 12:28

Son dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Kızına yaptıklarını sosyal medyada yayınlamıştı...

DHA
Son dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Kızına yaptıklarını sosyal medyada yayınlamıştı...

Son dakika haberi... 'nin Körfez ilçesinde yaşanan olaya sosyal medyada tepki yağmıştı. Nurcan S. isimli kadın, 14 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp bu anları sosyal medyadan yayınlamıştı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Nurcan S. ve görüntüleri kayda alan dini nikahlı eşi Hayrettin B. hakkında yeni gelişme yaşandı. Tamamlanan iddianameye göre anne Nurcan S. ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin B. ise ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla 20 yıla kapar hapis cezası ile yargılanacak.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğunu döven Nurcan S. (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin B. hakkındaki iddianame tamamlandı. Anne Nurcan S. 'çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs', Hayrettin B. ise 'çocuğu öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla 20 yıla kapar hapis cezası ile yargılanacak.

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Nurcan S.'nin 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı. Büyüyen tepkiler üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan S. ile olay anını cep telefonuna kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan S.'çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs', Hayrettin B.ise 'çocuğu öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAKLAR

Yürütülen soruşturma kapsamında anne ve eşi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede, Nurcan S. 'çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs', Hayrettin B. ise hem olay anını cep telefonuyla kaydettiği hem de anneyi kışkırttığı gerekçesiyle 'çocuğu öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

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Son dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Kızına yaptıklarını sosyal medyada yayınlamıştı...
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