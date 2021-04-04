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Giriş Tarihi: 4.4.2021 20:28 Son Güncelleme: 4.4.2021 20:28

sonuçları açıklandı mı? ile 4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları-MPİ online bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları-MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her haftanın 3 günü ile canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (4 Nisan 2021 Pazar) şans oyunu severler için duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sisal Şans ortaklığının en popüler oyununun 12 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyesinin kazananı olmak isteyerek üzerinden ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları ve biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek amacıyla 4 Nisan MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.

"Süper Loto sonuçları" haftanın her Salı, Perşembe ve Pazar günleri olduğu gibi bugün de MP TV - Youtube ortak canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığının popüler şans oyununun 12 Milyon Türk Lirası'nı aşan ikramiyesini kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar, şanslı numaraları öğrenmek adına 4 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 NİSAN 2021)

Milli Piyango Online ile 4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Nisan Süper Loto sonuçları:




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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları-MPİ online bilet sorgulama
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