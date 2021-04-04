Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları-MPİ online bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" haftanın her Salı, Perşembe ve Pazar günleri olduğu gibi bugün de MP TV - Youtube ortak canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığının popüler şans oyununun 12 Milyon Türk Lirası'nı aşan ikramiyesini kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar, şanslı numaraları öğrenmek adına 4 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 NİSAN 2021)

Milli Piyango Online ile 4 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;