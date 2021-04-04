THY pilotundan Ahmet Safa’ya anlamlı ziyaret

Solotürk'ün kurucu pilotlarından Sedat Yalın Ahbab, havacılık tutkunu ve Solo- Türk hayranı 11 yaşındaki Ahmet Safa Yazıcı'yı geçireceği beyin ameliyatı öncesi ziyaret ederek moral verdi. Beyninde damar yumağı oluşan 11 yaşındaki Ahmet Safa, ameliyat için ailesi ile birlikte Samsun'dan İstanbul'a geldi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı Solo- Türk'ün tişörtü ile tetkiklerinin yapılması için hastaneye giden Yazıcı, tedavisini yapacak Prof. Dr. Selçuk Peker'e SoloTürk hayranı olduğunu anlattı. Peker de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan SoloTürk kurucu pilotlarından Sedat Yalın Ahbab ile iletişime geçerek Ahmet Safa'ya moral vermek için ameliyatı öncesi hastaneye davet etti. Ahmet Safa, kendisine sürpriz yapan Ahbab'ı karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. Ahbab, Ahmet Safa'yı THY Uçuş Eğitim Merkezi'ne davet ederek, "Birlikte simülatör eğitimi yapma" sözü verdi.