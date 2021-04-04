Türkiye’nin gençlerinden Türkiye Gençlik Vakfı’nın sert açıklamasına destek

103 emekli amiralin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milli iradeyi hedef alan skandal bildirisine peş peşe tepkiler yağdı. Türkiye Gençlik Vakfı da bu bildiriye sessiz kalmadı.



Vakıf; "Meşru devlet ve millet iradesine, 28 Şubat artığı bu zihniyetin açıkça başkaldırışı olan 103 emekli amiralin bildirisini, Türkiye'nin gençleri olarak kınıyoruz. Eski Türkiye heveslileri bilsinler ki, artık yeni ve güçlü Türkiye vardır. Türkiye'nin gençleri de devletimizin ve Cumhurbaşkanımız'ın dimdik yanındadır. Boşa kürek çekenlerin, kaos hevesleri de kursaklarında kalacaktır." diyerek bildiriye karşı tepkisini çok net ve sert bir şekilde ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ DEVLETİMİZİN YANINDA

Türkiye Gençlik Vakfı'nın açıklamasına Türkiye'nin gençlerinden destek yağdı. "Türkiye'nin gençleri devletimizin yanında" şeklinde yapılan açıklama, sosyal medyada kısa süre içinde binlerce kişi tarafından destek gördü.