Ülke gündemine oturan olaya Alanyalı yufkacılardan tepki

Aynı ismi taşıyan iki eltinin "Pazara gidiyoruz" diyerek evden ayrılmasının ardından aynı kişiye kaçtıkları ortaya çıkmış ve olay şok etkisi yaratmıştı.

Yaşanan olaya Alanya'dan da tepki geldi. Alanya'da yufkacılık yapan Necla Nehirtaş, "Bunu mesleğimize hakaret olarak düşünüyoruz. Yufkacılık ailece çalışılan bir meslek. Biz de esnafız. Bunu şiddetle kınıyoruz. İşini bilmeyenler böyle kötü bir reklama neden oldu" dedi.

"BUNLARA MESLEKTAŞ VEYA SANATKAR DEMİYORUZ"

Sektörün bu şekilde lanse edilmesini şiddetle kınadıklarını belirten Murat Nehirtaş ise, "Yufkacılığı dedemizin dedesinin mesleği olarak uzun yıllar Alanya'da ve Ankara'da devam ettiren insanlardanız. Yufkacılık mesleği aile ortamında yapılan bir meslek. Birkac gündür sosyal medya ve görsel basın aracılığıyla yapılanları duymuş bulunuyoruz. Her meslekte olduğu gibi mutlaka çürük elmalar çıkabilir. Bunları şiddetle kınıyoruz. Bunlara meslektaş veya sanatkar demiyoruz. Yufkacı esnafı pandemi süresince zor günler geçiriyor. Mesleğine sadık çok arkadaşlarımız var. Mesleğimizi bu şekilde gündeme getiren şahıs ve şahısları şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.