Oyuncu Direnç Dedeoğlu ve Dilara Dedeoğlu çiftinden kötü haber! Tek celsede bitti!

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı 'Pek Yakında' filminden ve birçok tiyatro ile diziden tanınan Direnç Dedeoğlu ve Dilara Dedeoğlu, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi. Çift 2018 yılında Beyoğlu'nda motosiklet kazası geçirmişti. Direnç Dedeoğlu hastaneye kaldırılırken "Lütfen beni eşimle aynı hastaneye götürün" demesi ile hafızalara kazınmıştı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Çift, evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırmaya karar verdi. 5 yıllık devam eden evliliklerini saygı çerçevesinde sonlandırmak isteyen Dedeoğlu çifti, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Anlaşmalı olarak açılan boşanma davasında taraflar tek celsede boşandı. Dilara Dedeoğlu'nun Kağıthane'de özel bir okulda İngilizce Öğretmenliği yaptığı öğrenildi.