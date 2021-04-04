Virajı alamayan kamyon yola devrildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde saat 16 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre aracıyla süratli bir şekilde seyreden kamyon şoförü virajı alamayınca önce refüje akabinde de yol üzerinde bulunan bir direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan kamyon, 50 metre ilerledikten sonra yan yattı. Kamyon şoförü devrilen aracın içerisinden yara almadan çıkarken, aracın kasasında bulunan molozlar ise etrafa saçıldı. Kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapandı. Kazaya tanıklık eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, devrilen kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla kurtarıldı. Aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik eski haline döndü.