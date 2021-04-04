Yazılımcı eşe ‘Casus programla mesajlarımı ele geçirdi’ davası

İstanbul'dayaşayan Merve-Koray T. çifti, geçtiğimiz yıllarda evlenmişti. Özel bir yazılım firmasında çalışan Merve ile eşi Koray T. arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Taraflar evliliklerine birden fazla kez şans verip devam etmek istese de başarılı olmadı. İddiaya göre, 39 yaşındaki genç kadın, geçtiğimiz günlerde eşinin cep telefonunu inceledi. Eşinin bazı yazışmalarını gören Merve T., bunları kaydetti. Daha sonra da Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.Koray T., hakkında açılan boşanma davasında başkaları ile yaptığı yazışmaların dosyada delil olarak sunulması sonrası şok yaşadı. Yine iddiaya göre yapılan mesajlaşmalar genç adam tarafından imha edilen mesajlardı. Bunun üzerine araştırma yapan Koray T., kullandığı cep telefonunda bir casus program fark etti. Yazılımcı eşi tarafından telefona yüklenen program sayesinde telefonunun hack'lendiğini ve mesajlarının kaydedildiğini ileri süren Koray T., özel hayatı ihlal edildiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu.Şikâyet dilekçesinde eşinin ünlü bir yazılım firmasında çalıştığını, yazdığı yazılım programı sayesinde telefonunu ele geçirdiğini ve usulsüz şekilde ele geçirdiği mesajlarla kendisine boşanma davası açtığını iddia etti. Taraflar arasındaki boşanma davası devam ederken, yazılımcı eş hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.