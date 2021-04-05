3 günde 2 cinayet! Mahalle abluka altında...

Evlerine yapılan baskında S.B., U.Ç. ve G.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.