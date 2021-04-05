4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefonu bozulan bir vatandaş tamir için Bilal Bakkaloğlu'nun iş yerine gelerek telefonunu bıraktı.

ŞÜPHELENİNCE DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Telefonunu almak için 4 gün üst üste iş yerine giden vatandaş, kapıyı çalmasına rağmen bir türlü cevap alamadı. Durumdan şüphelenen vatandaş, polise ihbarda bulundu.