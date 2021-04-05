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Giriş Tarihi: 5.4.2021 18:41 Son Güncelleme: 5.4.2021 18:44

4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu

İHA
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu

Sakarya’nın ilçesinde 4 gündür haber alınamayan telefon ve bilgisayar tamircisi iş yerinde ölü olarak bulundu. Telefonunu tamire bırakan bir vatandaşın ulaşamayıp durumu polise bildirmesiyle birlikte acı olay ortaya çıktı.

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefonu bozulan bir vatandaş tamir için Bilal Bakkaloğlu'nun iş yerine gelerek telefonunu bıraktı.

ŞÜPHELENİNCE DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Telefonunu almak için 4 gün üst üste iş yerine giden vatandaş, kapıyı çalmasına rağmen bir türlü cevap alamadı. Durumdan şüphelenen vatandaş, polise ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdiklerinde Bakkaloğlu'nun yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Bakkaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardından Bakkaloğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu
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