Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 41 bin 998 yeni vaka 185 vefat
Giriş Tarihi: 5.4.2021

41 bin 998 yeni vaka 185 vefat

ANKARA
41 bin 998 yeni vaka 185 vefat
Türkiye'de dün test yapılan 246 bin 210 kişiden 41 bin 998'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 185 kişi vefat etti, hasta sayısı ise bin 508 oldu. 22 bin 674 kişinin daha tedavisi ya da karantina süresinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi. Toplam vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı da 2 bin 311 olarak açıklandı. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı da yüzde 27.1 oldu.
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
41 bin 998 yeni vaka 185 vefat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA