41 bin 998 yeni vaka 185 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 246 bin 210 kişiden 41 bin 998'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 185 kişi vefat etti, hasta sayısı ise bin 508 oldu. 22 bin 674 kişinin daha tedavisi ya da karantina süresinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi. Toplam vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı da 2 bin 311 olarak açıklandı. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı da yüzde 27.1 oldu.