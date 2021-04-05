56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul trafiği yüzde 78'e ulaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolunda Esenyurt ile Esenler arasında trafik yoğunluğu oluşurken, D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 78'E ULAŞTI

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 78 olarak ölçüldü.