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Giriş Tarihi: 5.4.2021 20:59

AFAD gönüllülerine saha eğitimi verildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
AFAD gönüllülerine saha eğitimi verildi

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından AFAD Gönüllülerine yönelik saha eğitimleri başlatıldı.

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun; "Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesini amaçlayan AFAD Gönüllülük Sistemine E-Devlet üzerinden müracaat ederek AFAD Gönüllü kaydı yaptıran ve AFAD Gönüllülük sisteminde tanımlı uzaktan eğitim derslerini tamamlayarak yüz yüze eğitim almaya hak kazanan Temel AFAD Gönüllülerimizin, Destek AFAD Gönüllüsü seviyesine ulaşmaları için hafif arama kurtarma, ilkyardım, yangın ve insani yardım konularını içeren saha eğitimlerine başlanmıştır. İlk eğitim çalışmamıza 20 kişilik ilk alınmıştır. Grubumuz eğitimlerini uzman ekiplerimizden almaktadırlar" dedi.

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AFAD gönüllülerine saha eğitimi verildi
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