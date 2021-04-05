Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından olay yerine ekipler geldi. Sağlık ekipleri Pegir ve Turan'ı Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Halit Dal'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.