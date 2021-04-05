Ak Parti Milletvekili Karahocagil'den bildiriye sert cevap

Ak Parti Milletvekili Karahocagil yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz darbelerden çok çekmiş bir milletiz. 27 Mayıs ve 12 Eylül de yönetime el koyup aralarında seçilmiş Başbakan, Bakanlar dahi bulunan yüzlerce masumu idam etmişler, bunların haricinde 1971'de, 1997'de ve en son 2007 de muhtıralar ve zorbalık ile seçilmiş Hükümetleri 3 defa istifaya zorlamışlar, bunların sonucunda ülkeyi büyük istikrarsızlığa sürüklemişlerdir.

Tabii ki bu girişimlerin en kanlılarından olan 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kusursuz ve tavizsiz liderliği ve aziz milletimizin cesareti ve feraseti Amerika'dan talimat alan 1 dolarlık fetöcü köpeklere en büyük kabusu yaşatmış, gecenin karanlığına saklanan hainlerin birer birer kafası ezilmiştir. Basiret sahibi askerlerimizin dik duruşu ile aziz milletimizin kararlılığı birleşince 15 Temmuz Türkiye'de darbeler tarihini kapattığımız nihai gün olmuştur.

Bugün geldiğimiz noktada her zaman olması gerektiği gibi milletin iradesi bütün iradelerin üzerindedir. Cumhurbaşkalığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesiyle Yasama, Yürütme ve Yargı'nın tam ve net ayrılığı sağlanmış , askeri ve bürokratik hiyerarşinin en tepesinde aziz milletimizin oylarıyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bulunmaktadır.

Tabii ki rahatsız olanlar olacaktır. 1960'dan 2002 senesine kadar kendilerini bu ülkenin sahibi olarak gören cuntacı zihniyet Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletimizin büyük gayretleriyle tarihin çöplüğüne karışmıştır. Bu zihniyetin artıkları 4 Nisan tarihinde yayınladıkları bildiri yok hükmündedir.

103 Emekli Amiral'in 15 Temmuz'a tam 103 gün kala bu bildiriyi yayınlamaları ve bildirinin gecenin karanlığına sığınmayı adet edinmiş cuntacı hainlerin yöntemiyle bir gece vakti yayınlanması bu bildirinin "Masum bir eleştiri" olmadığının açık ve net delilleridir. Bildirinin içerisinde bulunan "Aksi halde" vb. ifadeler ise 28 Şubat'ta şahit olduğumuz tepeden bakan,ukala zihniyetin geçmişe duyduğu özlemin bir tezahürü ve yüzde 52 oyla seçilen Hükümetimizi adeta tehdittir.

Hiç kimse hele hele emekliliğe ayrılmış bir amiral devletine parmak sallama hadsizliğinde bulunamaz, bulunmayı bırak teşebbüs bile edemez.

Emekli amirallerin organize bir şekilde yaptığı darbe heveslisi açıklama kabul edilemez. Milletin iradesinden kendi iradelerini üstün gören bu vesayetçi zihniyetin 15 Temmuz'da olduğu gibi hep karşısında olacağız ve asla fırsat vermeyeceğiz. Bu hadsizce yapılan açıklamaya imza atanlara sesleniyorum kendini demokrasinin üzerinde görmeye çalışanlar bunlar son çırpınışlarınız.

Şunu da açıkça belirtmek gerekir. 15 Temmuz herkese şunu gösterdi. Milletimiz bir daha hiçbir üniformanın karşısında mağdur olmaz ve olmayacaktır! Denemek isteyen var ise "Hodri Meydan!" diyoruz!

Zira 16 Temmuz sabahı kışlalarının bahçelerinde atlet ve kilotlarıyla ters kelepçe yiyen kalleş fetöcü komutanların sonu yapacaklarımızın teminatıdır!

Haddinizi Bilin!''