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Giriş Tarihi: 5.4.2021 12:30

Akademik camiadan bildiriye tepki

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Akademik camiadan bildiriye tepki

Gaziantep’teki üniversitelerden emekli amirallerin darbe çağrışımı yapan gece yarısı bildirisine karşı milli irade ve demokrasinin yayında olduklarını açıklayan tepkiler geldi.

Gaziantep'teki üniversitelerden emekli amillerin darbe çağrışımlı bildirisine tepki geldi. Üniversitelerden yapılan yazılı açıklamalarda vesayet oluşumlarına karşın milli iradenin yayında oldukları bildirildi.

Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamalarda, Montrö Sözleşmesi bahanesiyle gece yarısı bildiri yayımlayan 103 emekli amirale tepki gösterildi.

Gaziantep Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Kendini milli iradesinin üstünde gören demokrasi katillerine, vesayetçi ve darbeci zihniyete karşı çıkıyoruz. Milli iradenin ve demokrasinin tarafında olduğumuzu beyan ediyoruz" denildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti olup, antidemokratik girişimler asla kabul edilemez. Kendilerini milli iradenin üstünde gören her türlü vesayet oluşumunun karşısında, milli iradenin ve demokrasinin her daim yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz" görüşüne yer verildi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da , "Milli irade ve demokratik tercihe yönelik her türlü kalkışma ve vesayete karşı ülkemizin bölünmez ve müdahale edilemez iradesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna deklare ederiz" denildi.

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Akademik camiadan bildiriye tepki
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