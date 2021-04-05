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Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:54

'da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

MEHMET AL
Alanya'da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

'nın ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada 07 E 5913 plakalı motosikletle seyir halinde olan K.D. Üniversite Kavşağı'na geldiği sırada A.A. yönetimindeki 46 LV 834 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü K.D. ile yolcu olarak bulunan S.U. yaralandılar. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ambulanslarla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kaza sonrası A.A. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Alanya'da motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
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