Arel bebek için 20 milyon gerekiyor

Antalya'da dünyaya gelen Sonalp Arel Özbey isimli bebeğe 4.5 aylıkken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) teşhisi konuldu. Hastalık hızla ilerlediği için Arel bebek şu anda 4 ayrı cihaza bağlı şekilde nefes alıp yaşayabiliyor.

Ev hanımı 31 yaşındaki Dilek Özbey, oğlunun tedavisi için Macaristan'a başvuru yaptı. Özbey'in başvurusu olumlu sonuçlandı. Arel'in Macaristan'daki tedavisi için yaklaşık 20 milyon liralık bir tutara ihtiyaç var. Dünyanın en pahalı tedavisi olarak bilinen gen tedavisinin Arel 2 yaşını doldurmadan ve kasları erimeden uygulanması gerekiyor. Bu nedenle anne Dilek Özbey tarafından 20 milyon liralık tutarın toplanması için sosyal medyada bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılmak isteyenler 'areleumutol' adlı Instagram hesabından ve 'www.areleumutol.com' internet sitesinden ulaşacakları hesap numaraları üzerinden destek verebiliyor. Şu ana kadar gereken paranın yüzde biri toplanabildi.

"EVLADIM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ERİYOR"

Şu an için tutarın yüzde birlik bir kısmının toplandığını anlatan 31 yaşındaki anne Dilek Özbey, "Babasından maddi ve manevi destek görmüyorum. Arel benim için hem evlat hem can yoldaşı hem müjdecimdi. Ona daha doğmadan çok büyük anlamlar yüklemiştim. Doğuşuyla ruhumu aydınlatmıştı. O benim bu hayatta tutunmam İçin güç kaynağım olmuştu. Düşünün ki bu kadar büyük anlamlar yüklediğim evladım şimdi gözümün önünde eriyor. Benim de ruhum sanki onunla birlikte eriyor gibi. Sanki evladım elimden alınırsa benden geriye sadece içi boş bir beden kalacak. Son zamanlarda dilimle ruhumla kalbimle tek bir duaya amin diyorum. Oğlum sağlığına kavuşsun. Allah'ın izniyle ve tüm Türkiye'nin desteğiyle oğlumu tedavi ettirmek istiyorum. Lütfen sesimize ses olun. Sesimizi duyun. Bizim elimizden tutun. Sizlerin desteği olmazsa ben oğlumu kaydedebilirim. Ya Arel sizin çocuğunuz olsaydı? Düşüncesi bile can acıtırken oğlum gözlerimin önünde eriyor. Umut dolu bakarken Arel'in sizlere ihtiyacı var" diye konuştu.