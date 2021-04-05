ASKON Başkanı Arslan: Dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Mersin Şubesi Başkanı Hasan Arslan, emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Hasan Arslan, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da verilen dersi idrak edemeyen bir kaç müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cür'etine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Şu iyi bilinmelidir ki bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan diyoruz ki; Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugünde vatan nöbetindeyiz."