Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ASKON Başkanı Arslan: Dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz
Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:16

ASKON Başkanı Arslan: Dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ASKON Başkanı Arslan: Dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Mersin Şubesi Başkanı Hasan Arslan, emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Hasan Arslan, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da verilen dersi idrak edemeyen bir kaç müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cür'etine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Şu iyi bilinmelidir ki bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan diyoruz ki; Hodri Meydan! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugünde vatan nöbetindeyiz."

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
ASKON Başkanı Arslan: Dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA