Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’dan İBB’ye bebek çantası tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni doğan bebekler için çanta projeleri olduğunu açıkladı. Ancak İBB yönetimi, İstanbul'da bebek çantası verilmesini ilk kez kendileri yapıyormuş gibi sundu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İBB yönetimine gönderme yaparak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"BİZ DE TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı resmi Twitter hesabından, "Bağcılar Belediyesi son 10 yılda 50 bin aileyi 'Hoş geldin bebek' çantasıyla ziyaret etti. Yeni doğanlar için destek paketini ilk defa hayata geçecek bir proje gibi anlatan İBB'yle biz de tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Başkanım var mısın sen de desteğe?" ifadelerini kullandı.