Barman’daki STK’lardan 104 emekli amirale suç duyurusu

Batman Adliyesi önünde bir araya gelen bir grup STK temsilcileri, Montrö sözleşmesini bahane eden 104 emekli amiralin skandal bildirisine karşı kitlesel basın açıklaması yaparak sert tepki gösterdi. "Bu bildiri milletimizi son derece rahatsız etmiştir" diyen STK temsilcileri, Batman adliyesine giderek emekli amirlereler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

STK temsilcileri adına açıklama yapan MÜSİAD Batman Şube Başkanı Aladdin İraz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulmuş okluğu günden bu zamana kadar harici ve dahili birçok düşmanla mücadele elmiş, hiçbir tehdide boyun eğmemiş ve hiçbir zulme karşı sessiz kalmamıştır. Türkiye bugün de güçlü, bağımsız ve milli ordusu marifeti ile yapılan her zulmün ve zalimin karşısında dimdik yer almaktadır. 2023 Vizyonu Çerçevesinde Genç ve Dinamik Zihin kadroları ile Dünyanın Jeopolitik atlasında Stratejik konumu itibari ile kural belirleyici olarak yer alan Türkiye'nin Bu hedeflerini engellemek adına yarasalar gibi bir gece vakti ortaya çıkan bir güruh Montrö sözleşmesini bahane ederek Geçmişteki vesayet özlemini tehtidvari bir bildiri ile Toplumlunuzun dikkati çekilmiştir. Bu bildiri milletimizi son derece rahatsız etmiştir. Şunu Açıkça belirtmek isteriz ki Güven ve istikrarımızı hedef alan vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizlikleri, sözde "kaos ortamı" tehdidi altında dile getirmeleri, hiçbir zeminde kabul edilmeyecektir. Ülkemizin Siyaset Tarihine yakışmayan ve her biri birer demokratik utanç abidesi olan darbeci zihniyet artık bu necip milletin ve önceki kuşakların hatıralarında bir utanç olarak gömülü kalacaktır. Kendini milletin iradesinden üstün gören bu şahısların hak ettikleri cezayı almaları için yargımızı göreve davet ediyor, vesayetçi zihniyet ile yapılan ve halkın iradesine dil uzatan darbe imalı bu bildiriyi şiddetle kınıyoruz. Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımız Tamdır. Devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz" dedi.