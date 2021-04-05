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Giriş Tarihi: 5.4.2021 20:04 Son Güncelleme: 5.4.2021 21:07

’dan Türkeş’in kabrine ziyaret

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Başkan Erdoğan’dan Türkeş’in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’nin Kurucu Genel Başkanı merhum ’in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile birlikte Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

DUA ETTİ

Başkan Erdoğan, Türkeş'in kabrine karanfil bırakıp, dua etti.

"BU TOPRAKLARA BAĞLILIĞIYLA HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK"

Başkan Erdoğan dün sosyal medya hesabından Türkeş için bir mesaj yayınlamış ve "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer vermişti.

Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video

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Başkan Erdoğan’dan Türkeş’in kabrine ziyaret
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