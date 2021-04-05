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Giriş Tarihi: 6.4.2021 00:11

'ta sinir krizi geçiren kişi bıçakla kendini yaraladı

DHA
Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi bıçakla kendini yaraladı

'ta, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirip eline aldığı bıçakla kendini yaraladı. Sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay, Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın giriş katında yaşayan Selçuk B., henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek, eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bu sırada evde yanında olan, ismi öğrenilemeyen arkadaşı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Selçuk B.'yi ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, yanında bulunan arkadaşının ifadesine başvurdu.
Olayla ilgili soruştur sürüyor.

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Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi bıçakla kendini yaraladı
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