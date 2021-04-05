Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor! En güzel ve anlamlı Avukatlar günü mesajları ve sözleri!

Haklının ve ihtiyacı olan kişilerin her daim yanında olan, tüm gücünü onlar için kullanan, hak ve hukuku koruyan avukatlar için Avukatlar Günü mesajları ve sözleri araması yapılıyor. Vatandaşların zor zamanlarında onların yanında olan, haklarını gözeten ve onlar için emek veren avukatlar adına kutlanan bugünün anlamına özel sizler de onlara Avukatlar Günü mesajları ve sözlerini yollayabilir, onları mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı Avukatlar Günü mesajları ve sözleri!
Zor zamanlarımızda bizlere yardımcı olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.
Haklının yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.
Avukatlar Gününüz Kutlu Olsun.
Hukuku üstün kılmak ve insan onuruna yakışır bir adalet sağlamak için büyük sorumluluk üstlenen tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.
Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.
AVUKATLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Anayasa ile güvence altına alınan ve dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının tek temsilcisi olan avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve 5 Nisan Avukatlar Günü ilan edilmiştir.