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Haberler Yaşam Haberleri Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor! En güzel ve anlamlı Avukatlar günü mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:07

Bugün olarak kutlanıyor! En güzel ve anlamlı ve sözleri!

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor! En güzel ve anlamlı Avukatlar günü mesajları ve sözleri!

5 Nisan Avukat Günü olarak kutlanmaktadır. Hukuk ve adalet için çalışan, kişinin hakkını koruyan ve gözeten, en önde mücadele edenler arasında yer alan avukatların önemi için kutlanan bugün adına ve sözleri sorgulamaları da başladı. Sizler de çevrenizde, ailenizde, arkadaşlarınız arasında avukat olan tanıdığınız varsa onlara gönderebilir, mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı Avukatlar Günü mesajları ve sözleri!

Haklının ve ihtiyacı olan kişilerin her daim yanında olan, tüm gücünü onlar için kullanan, hak ve hukuku koruyan avukatlar için ve sözleri araması yapılıyor. Vatandaşların zor zamanlarında onların yanında olan, haklarını gözeten ve onlar için emek veren avukatlar adına kutlanan bugünün anlamına özel sizler de onlara Avukatlar Günü mesajları ve sözlerini yollayabilir, onları mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı !

AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Zor zamanlarımızda bizlere yardımcı olan avukatlarımızın 'nü kutluyorum.

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor! En güzel ve anlamlı Avukatlar günü mesajları ve sözleri!

Haklının yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

Avukatlar Gününüz Kutlu Olsun.

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor! En güzel ve anlamlı Avukatlar günü mesajları ve sözleri!

Hukuku üstün kılmak ve insan onuruna yakışır bir adalet sağlamak için büyük sorumluluk üstlenen tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor! En güzel ve anlamlı Avukatlar günü mesajları ve sözleri!

AVUKATLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Anayasa ile güvence altına alınan ve dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının tek temsilcisi olan avukatlar için her yıl, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve ilan edilmiştir.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor! En güzel ve anlamlı Avukatlar günü mesajları ve sözleri!
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