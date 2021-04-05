Bursa’da sel alarmı

Aralıklarla devam eden yağmura, eriyen karların da eklenmesiyle Kestel ilçesindeki Derekızık Mahallesinde bir dere taştı. Taşkın sularda daha fazla dayanamayan bazı köprüler ise yıkıldı. Derelerden taşan suların yola çıkmasıyla trafikte aksaklıklar yaşandı.İnegöl ilçesinde ise kırsal Kulaca, Edebey, Süle ve Cerrah mahallelerinde taşan dereler sebebiyle tarım alanları sular altında kaldı. Kalburt Deresinin taşması nedeniyle sular Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların duvarına dayandı. Belediye ekipleri, yağış nedeniyle su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

KARLAR HIZLA ERİYOR

Uludağ'da son iki gün içerisinde 2 metreden 1 metre 30 metreye düşen ve hızlı bir şekilde erimeye devam eden kar yetkilileri harekete geçirdi. Kaynağını Uludağ'dan alıp dökülen derelerin bulunduğu 11 ilçe için valilik alarm seviyesine geçti. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar sel ve taşkın olaylarına karşı hazırlıklı olmaları hususunda bilgilendirildi.

Öte yandan Keles ilçesi Baraklı Mahallesi'nden geçen derenin de kar sularıyla debisi arttı.