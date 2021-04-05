Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar, ne ile geçer? Çamaşır suyu lekesini kapatmak için ne yapılır?

Çamaşır suyu ev temizliği konusunda her zaman ev hanımlarının tercihi olmuştur. Hijyen konusunda güvenilir kaynak olan çamaşır suyu çok sık kullanıldığı için lekelere maruz kalma riski de o kadar çok olmaktadır. Temizlik yaparken farkında olmadan elbisemize damlayan çamaşır suyu beyaz leke bırakacaktır. Bu da en sevdiğimiz elbisenin artık lekeli olacağı anlamına gelir. Çamaşır suyu lekesi nasıl geçer? Konusunu merak edildiği için bu konuya değineceğiz. Çamaşır suyu lekesi nasıl gider? İşte yanıtı…

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Çamaşır suyu beyaz giysiler için hazırlandığı için beyaz giysilerde leke çıkartıcı ve ağartıcı olarak bilinir. Ev temizliğinde mikrop öldürücü olması nedeniyle de ev hanımları tercih etmektedir. İçerisinde kimyasal bileşen bulunduğu için giysi, koltuk, halı gibi yıpranacak yüzeylerle temas ederse tepkime sonucu yüzey deforme olabilir. Böyle durumlarda akla ilk gelen soru çamaşır suyu lekesi nasıl gider sorusu oluyor. Bunlarla ilgili detaylı yazı hazırladık. Giyside çamaşır suyu lekesi geçmemektedir. Henüz çamaşır suyu lekesini çıkartacak bir ürün bulunmamaktadır. Eğer leke çıkarmak için farklı yöntemler denerseniz giysinizden de olursunuz. Lekeyi gizleme ya da boyama dışında başka çare yoktur. Pantolonda çamaşır suyu lekesi de aynı şekilde çok sık rastlanan bir durumdur. Bu yüzden size sunacağımız şu yöntemleri deneyebilirsiniz.

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ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ BOYANIR MI?

Çamaşır lekesi bulaşmış giysinize kumaş boyası kullanarak lekeyi kapatabilirsiniz. Keten ve pamuk giysilerde bu işlemler daha kolay olacaktır. Bunun için kumaş boyası ve fırça temin ederek yapabilirsiniz. Ya da terziden bu konuda yardım alabilirsiniz.

Çamaşır suyu lekesi nasıl kapatılır? Sorusunun bir diğer yanıtı yama yapmaktır. Leke yok etmek için kullanılan yöntemler arasında yama vardır. Lekeli olan bölgeye yama yaparak lekeyi kapatabilirsiniz. Bunun için en sevdiğiniz elbiseyi çöpe atmak yerine aynı renkten kumaş bularak yama yapabilmeniz mümkündür. Terzilerde farklı tasarımlar yaptırarak da yeni bir ürün elde etmiş olursunuz.

Çamaşır suyu lekesinden kurtulmanın bir yolu da kesmedir. Eğer tunik ve uzun elbiselerde çamaşır suyu lekesi varsa lekeli yeri keserek kurtulabilirsiniz. Bu yöntem elbette her giysi için uygun olmayabilir. En azından uygun olan giysiler için kesim işlemi yapılarak lekeden kurtulabilir. Mesela; pantolonlar kesilerek kapri ya da şort yapılabilir.

Çamaşır suyu lekesi olan bir giysiyi tamamen çamaşır suyuna batırarak komple rengini değiştirip kullanabilirsiniz. Yama yapılmaya, kesilmeye uygun olmayan kıyafetler için bu yöntem uygulanmaktadır. Bu işlemi uygularken dikkatli olun. Başka bir giysiniz daha lekelenebilir.

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