Cinnet geçirip kendini bıçakladı, arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

GENCİN ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Selçuk B.'nin kendini bıçakla yaraladığını gören arkadaşı ise şok içinde kaldı. Arkadaşı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kendini yaralayan gencin arkadaşı gözyaşları içinde kaldı.