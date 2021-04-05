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Giriş Tarihi: 6.4.2021 01:36 Son Güncelleme: 6.4.2021 01:38

Cinnet geçirip kendini bıçakladı, arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

Cinnet geçirip kendini bıçakladı, arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

’ta sinir krizi geçirdiği iddia edilen genç, kendini bıçakla yaraladı. Vücudunun farklı yerlerine zarar veren gencin arkadaşı ise olayın şokunu atlatamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay saat 22.30'da Beşiktaş İlçesi Muradiye Mahallesi Göknar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşı ile birlikte zaman geçiren Selçuk B., sinir krizi geçirdikten sonra kendini bıçakla yaraladı.

GENCİN ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Selçuk B.'nin kendini bıçakla yaraladığını gören arkadaşı ise şok içinde kaldı. Arkadaşı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kendini yaralayan gencin arkadaşı gözyaşları içinde kaldı.

GENÇ KADININ İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri, genç kadının ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cinnet geçirip kendini bıçakladı, arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
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